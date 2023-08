Mazzone: Lecce Club Parlamento, 'ricordiamo grinta e tenacia della storica esultanza dell'89'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Il Lecce Club Parlamento, a nome di tutti i parlamentari, on. Saverio Congedo (Fdi), on. Andrea Caroppo (FI), on. Salvatore Di Mattina (Lega), on. Leonardo Donno (M5S), sen. Roberto Marti (Lega), on. Claudio Stefanazzi (Pd), sen. Antonio Trevisi (M5S), esprime cordo...

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Il Lecce Club Parlamento, a nome di tutti i parlamentari, on. Saverio Congedo (Fdi), on. Andrea Caroppo (FI), on. Salvatore Di Mattina (Lega), on. Leonardo Donno (M5S), sen. Roberto Marti (Lega), on. Claudio Stefanazzi (Pd), sen. Antonio Trevisi (M5S), esprime cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone e ne ricorda la grinta, la tenacia, la grande passione, riassunte meravigliosamente nella storica esultanza dell'epica vittoria del 25 giugno '89 contro il Torino che valse la salvezza in A e il nono posto in classifica". Così in una nota il Lecce Club Parlamento ricorda Carlo Mazzone, l'allenatore di 86 anni scomparso oggi.