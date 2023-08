Mazzone: Marattin (Iv), 'mai piaciuti quelli pacati, per questo fa male vederlo andarsene'

Mazzone: Marattin (Iv), 'mai piaciuti quelli pacati, per questo fa male ...

Mazzone: Marattin (Iv), 'mai piaciuti quelli pacati, per questo fa male ...

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Non mi sono mai piaciuti quelli pacati, ancor meno da quando sono stato costretto a diventarlo. Ho sempre ammirato gli eccessi sanguigni, le passioni genuine, i gesti istintivi, la semplicità e la forza del cuore. Per questo ora fa male vederlo salutare e and...