Mazzone: tifosi Ascoli intonano cori all'arrivo del feretro

Ascoli, 21 ago. – (Adnkronos) – Sono centinaia le perone presenti neri pressi della chiesa di San Francesco ad Ascoli per i funerali di Carlo Mazzone, scomparso sabato scorso all'eta di 86 anni. In Piazza del Popolo anche una folta delegazione di ultras dell'Ascoli. Eloquente lo striscione con cui i tifosi bianconeri rendono omaggio a Carlo Mazzone: “Coriaceo di nascita, ascolano per scelta”. All'arrivo del feretro dell'allenatore un lungo applauso della folla. Gli ultras bianconeri intonano ripetutamente il suo nome e i canti “Carletto uno di noi" e "Carletto, grazie di tutto”. Presenti diversi suoi ex giocatori e colleghi, Giovanni Galli, Serse Cosmi, Alessandro Calori, una delegazione della squadra giovanile dell'As Roma, Walter Novellino, Enrico Nicolini. La cerimonia sarà celebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri e concelebrata da monsignor Piero Coccia, arcivescovo emerito. Il sindaco di Ascoli Piceno ha decretato per oggi una giornata di lutto cittadino.