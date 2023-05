Mbappe miglior giocatore della Ligue 1 per la quarta volta consecutiva

Parigi, 29 mag. (askanews) – Kylian Mbappe domenica 28 maggio è stato eletto per la quarta volta consecutiva miglior giocatore della stagione della Ligue 1 dopo avere aiutato il Paris Saint-Germain a vincere il suo 11esimo titolo in Francia.

“Credo che quando vinci il campionato – e sei il primo dal primo all’ultimo giorno – questo è un successo. E quando sei il miglior giocatore e potenzialmente il miglior bomber, penso anche che sia un successo. Ora, ovviamente, abbiamo persone con grandi aspettative, ma è qualcosa che non dobbiamo banalizzare”, ha detto il giocatore.

“Sono davvero orgoglioso – ha aggiunto – So che è la prima volta, nessuno lo ha mai fatto prima. È un vero piacere lasciare il mio nome nella storia del campionato. Ho sempre voluto essere ricordato e credo che questo, con tutto questo, sarò ricordato. Cosa accade da altre parti non è affare mio. Ho detto che l’anno prossimo giocherò per il Paris Saint-Germain, ho un altro anno nel mio contratto, voglio rispettarlo”.