Mbappé via dal PSG? Il francese sarebbe infastidito dall’arrivo di Messi, ma le foto smentiscono

Dopo l'arrivo di Messi, alcuni media francesi temono che Mbappé sia pronto a lasciare il PSG, ma lo scatto condiviso sui social sembra azzittire le voci.

La società parigina ha annunciato con grande clamore mediatico l’arrivo di Lionel Messi, accolto in grande stile in casa PSG, avvolto dal grande affetto dei tifosi e dall’entusiasmo non troppo celato dei vertici. Il Paris Saint-Germain si prepara a una stagione di successi, proponendo in campo volti storici e nuovi straordinari acquisti.

Wijnaldum è stato il primo. Poi l’ufficialità di Hakimi e di Sergio Ramos. Dopo il trionfo agli Europei, Donnarumma è pronto a nuove vittorie con la maglia del PSG. Adesso persino Messi, che completa una rosa ineguagliabile. La squadra si candida così a diventare una delle squadre più forti di sempre, pronta a raggiungere l’obiettivo che insegue da anni: la conquista della Champions. Tuttavia, a far tremare la solidità di una squadra che appare imbattibile sarebbero i tentennamenti di Kylian Mbappé, campione francese che sembra sia infastidito dall’arrivo del fuoriclasse argentino: davvero il giocatore numero 7 va via dal PSG? Le voci rimbalzano su tutti i quotidiani sportivi e intanto rispunta l’ipotesi Real Madrid.

Mbappé via dal PSG? Ipotesi Real Madrid

Il tridente Messi-Neymar-Mbappé fa già sognare i tifosi di tutto il mondo. Eppure, non ci sono ancora certezze per Pochettino. Dopo qualche mese di riflessione, lunedì 16 agosto Mbappé prevede di comunicare la decisione sul suo futuro ai vertici parigini. Il Real Madrid non si arrende e ancora ci spera.

Thibaud Vezirian, giornalista dell’Equipe e collaboratore di altri media francesi, su Twitter ha scritto: “Kylian Mbappé vuole andarsene.

Ha chiesto il via libera e non desidera rinnovare il contratto. O è il Real Madrid quest’estate o un trasferimento gratuito tra un anno. Aveva già avvertito diverse settimane fa di non voler giocare con Messi”.

Mbappé via dal PSG? Le parole del presidente Al Khelaifi

Il presidente qatariota Al Khelaifi insiste e ribadisce il desiderio di avere in squadra il campione 22enne.

In un’intervista rilasciata all’Equipe, infatti, ha commentato: “Non voglio entrare nel dettaglio delle nostre discussioni con lui e la sua famiglia, ma Kylian è al centro del nostro progetto.

Oggi il PSG è una delle migliori squadre al mondo e penso che abbia tutto per restare. Sono ottimista. Nessuno capirebbe se se ne andasse oggi. Abbiamo tre dei cinque migliori giocatori al mondo”.

Mbappé via dal PSG? La foto con Messi metterebbe a tacere le voci

“Benvenuto a Parigi, Leo”: con poche parole e diversi scatti l’uno affianco all’altro, il francese saluta il suo nuovo compagno di squadra.

La foto, postata da Mbappé sui social, è già diventata virale e per i tifosi mette finalmente a tacere le voci su un possibile addio del 22enne. Tra pochi giorni potrebbe esserci la conferma.