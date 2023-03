Mbda, Béranger: "Per la sovranità la cooperazione è fondamentale"

Parigi, 15 mar. (askanews) – “La Commissione europea ha deciso di non solo comprare armi ma di inviarle in un paese in guerra, negli anni scorsi non avrei mai potuto immaginarlo è un grande cambiamento politico. Ora la grande sfida è di costruire la sovranità tutti insieme, fra varie nazioni, e penso che Mbda sia un perfetto esempio, un perfetto strumento, per costruire questa sovranità in cooperazione”.

Lo ha sottolineato Éric Béranger, CEO di Mbda, consorzio europeo costruttore di missili e tencologie per la Difesa, in occasione della conferenza stampa internazionale di presentazione dei risultati del Gruppo nel 2022 e le prospettive per il 2023, al Musée de l’Armée di Parigi. Una sovranità da costruire, nel quadro europeo, “tutti insieme” e che per Béranger si declina con “la libertà di valutazione, libertà di decisione e libertà di azione”.

Béranger ha anche annunciato un forte investimento in risorse umane nel 2023, “con un programma di più di 2000 assunzioni”, e un impatto in Italia di circa 200 unità.