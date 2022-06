Mc Donald’s lascia la Russia: ecco il “nuovo nome” della catena

Gli ex ristoranti di McDonald's in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo, hanno un nuovo nome ufficiale.

I ristoranti di McDonald’s in Russia sono stati acquisiti dalla società Sistema Pbo. Il nome e il logo ufficiali sono stati annunciati.

Il nuovo nome della catena

Gli ex ristoranti di McDonald’s in Russia sono stati acquisiti dalla società Sistema Pbo. Hanno ufficialmente un nuovo nome, ovvero “Vkousno i totchka” che significa “Delizioso e basta“. McDonald’s ha abbandonato la Russia dopo più di 30 anni, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. “Il nuovo nome è ‘Vkousno i totchka’” ha annunciato Oleg Paroïev, direttore generale del gruppo russo, durante una conferenza stampa. Alexandre Govor, il proprietario, ha assicurato che i 51.000 ex dipendenti di McDonald’s in tutta la Russia non perderanno il loro posto di lavoro.

Il nuovo logo

Il sostituto di McDonald’s in Russia ha anche un nuovo logo. Oggi, domenica 12 giugno, la catena di fast food riaprirà ufficialmente, in occasione della Giornata della Russia, celebrazione per l’indipendenza del Paese. Il nuovo locale aprirà nella stessa piazza Pushkin di Mosca, dove McDonald’s aveva aperto per la prima volta in Russia nel 1990. Il logo è cambiato, è molto semplice e vuole rappresentare un hamburger e due patatine fritte.