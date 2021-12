MCS, cancellate per i passeggeri italiani tutte le crociere dal 16 dicembre al 31 gennaio

Brutte novità da parte di MSC: per i passeggeri italiani sono state cancellate tutte le crociere dal 16 dicembre al 31 gennaio

MSC Crociere fa sapere tramite post su Facebook che sono state cancellate per tutti i passeggeri italiani, le crociere ai Caraibi ed Antille di MSC Divina, MSC Seashore, MSC Meraviglia, MSC Seaview, dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

le reazioni sui social

Una notizia che di certo non può far piacere agli amanti delle crociere e a chi ovviamente aveva pensato di passare le proprie vacanze invernali in viaggio su una delle splendide navi MSC. Le prime reazioni sui social sono di sconforto e dispiacere.

il post Facebook

Di seguito il post Facebook con cui è stato dato l’annuncio: “Gentile Cliente, RingraziandoLa per aver scelto MSC Crociere, desideriamo aggiornarLa in merito alle crociere ai Caraibi e alle Antille prenotate a bordo delle nostre navi, alla luce dell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza sulle misure restrittive relative ai viaggi all’estero previste fino al 31 gennaio 2022. Sebbene sia possibile raggiungere dall’Italia le nostre navi dalla Florida e da St.Maarten, alcune delle destinazioni dei nostri itinerari ai Caraibi e alle Antille non sono visitabili per i turisti italiani, in quanto i corridoi turistici che erano allo studio con con il Ministero della Sanità e il Ministero della Mobilità Sostenibile, non sono più stati definiti per via dell’incremento dei casi nei territori interessati.

Siamo di conseguenza costretti a cancellare le prenotazioni di passeggeri italiani a bordo delle nostre navi ai Caraibi e alle Antille (MSC Divina, MSC Meraviglia, MSC Seashore, MSC Seaview) in partenza dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 per tutti gli ospiti provenienti dall’Italia.”