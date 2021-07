“Me contro te” a Giffoni fra anteprime mondiali e grande festa

Milano, 30 lug. (askanews) – A #Giffoni50Plus Luì e Sofì hanno portato in anteprima mondiale i contenuti del film “Me Contro Te – Il Film: Il Mistero Della Scuola Incantata”, dal 18 agosto in sala per Warner Bros. Oltre al trailer i due beniamini del web hanno mostrato ai juror una clip ambientata nella scuola magica che ospita il secondo lungometraggio della saga, diretto da Gianluca Leuzzi.

Al termine dell’evento, a sorpresa, i Me contro Te hanno intonato una loro canzone assieme ai giffoner, prima del selfie di rito e del saluto segreto che gli attori hanno condiviso con il pubblico.

“Il nome – ha spiegato Sofì condividendo qualche retroscena degli esordi – lo abbiamo scelto per evitare che uno dei due venisse prima dell’altro, così siamo entrambi protagonisti”.

In questa nuova avventura, spiegano, “si svela il passato magico dei Me contro te, legato alla famiglia e si scopre che Sofì è una fata, ma sarà vero? E soprattutto scopriremo finalmente l’identità del nostro arci-nemico il signor S, su cui ci interroghiamo da quando ci mandava le prime lettere”.

I Me contro Te hanno fatto ballare, cantare e urlare di gioia la sala. Molti giffoner hanno chiesto se ci sarà un terzo film: “Speriamo di sì – hanno detto – se vi piacerà e non vediamo l’ora di mostrarvelo. E pensare che abbiamo iniziato con le sfide nella nostra cameretta, come quella dei sette secondi che amiamo moltissimo. Inizialmente ci siamo ispirati a figure del web come Favij, che guardavamo in continuazione e non ci sembra vero che la nostra passione nel fare i video sia così seguita”.

I Me contro Te hanno poi conquistato il blu carpet del #Giffoni50Plus con un mosaico di rosa, giallo e celeste, grazie ai palloncini a tema con i colori dei protagonisti. L’incontro in Sala Lumiere è stata un’esplosione di gioia perché Sofì e Luì hanno chiesto ai juror cosa amano di più dei loro video e hanno confessato quali sono i loro momenti preferiti (“gli scherzi di lei”, raccontano con un sorriso). Hanno chiesto ai giffoner quanti di loro vorrebbero diventare youtuber professionisti e quasi tutti in sala hanno alzato la mano, saltando sul posto e cantando a squarciagola l’ultima canzone del simpatico duo. “Siete bellissimi”, ha detto subito Sofì, quando è entrata in sala tra gli applausi scroscianti.

“Abbiamo vissuto emozioni bellissime”, confessa Sofì, “perché noi amiamo recitare e qui abbiamo scritto la nostra storia. Non ci saremmo mai aspettati un successo del genere”.