Mediaset: canale WhatsApp TgCom24 supera 1 mln iscritti, 'è il più seguito in Italia'

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – "Con 1.030.000 di iscritti, il nuovo canale WhatsApp di Tgcom24 è il più seguito in Italia". Lo comunica in una nota Mediaset, precisando che "il servizio appena partito sta trasformando lo strumento di messaggistica utilizzata in tutto il mondo in una piattaforma che consente anche di ricevere notizie e aggiornamenti direttamente dai propri mezzi di informazione di riferimento".

"TgCom24, contemporaneamente a New York Times, Cnn, Bbc News e altre grandi testate mondiali -prosegue la nota- è stato tra i primi ad aprire su WhatsApp il proprio canale dedicato, che è il primo in Italia a superare quota 1 milione di iscritti".

Il nuovo servizio permette agli utenti di WhatsApp di essere sempre aggiornati con le notizie di Tgcom24: articoli, video, fotogallery, infografiche e una selezione delle news di giornata. Ogni utente WhatsApp può aderire gratuitamente al nuovo servizio cliccando sulla funzione 'Aggiornamenti' e poi 'Trova canali', selezionando Tgcom24.