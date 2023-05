L’ultima puntata de “Il Patriarca” è andata in onda lo scorso 19 maggio e in molti si chiedevano se la storia della serie tv sarebbe proseguita in una seconda stagione. Ciò purtroppo non accadrà. La serie tv targata Canale 5 che vede come protagonista Claudio Amendola è stata cancellata: l’annuncio arriva da uno degli attori, Raniero Monaco Di Lapi. Le reazioni dei fan della serie sono state immediate.

Cancellata la serie de “Il Patriarca”: l’annuncio dell’attore Raniero Monaco Di Lapi

Non è noto quale possa essere il motivo che abbia portato Mediaset a prendere una simile decisione. L’attore, nel suo post condiviso su Instagram si è limitato a ringraziare quanti hanno condiviso con lui un pezzo di strada ,tra cui lo stesso Claudio Amendola: “Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle parole spese per il mio operato… è stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliorare!… un grazie speciale…”.

Le reazioni sui social

Scorrendo i commenti sotto al post è possibile leggere un ulteriore commento della vicenda dello stesso Raniero Monaco Di Lapi che ha tenuto a precisare: “Purtroppo nn ho nessuna spiegazione per questa decisione presa…”. In molti in effetti si sono chiesti come fosse stata possibile questa cancellazione: “Ma perché?! Una volta tanto che c è qualcosa di bello ed avvincente viene cancellato! Follia totale”, è solo uno dei tanti commenti.