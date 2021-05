Mediaset ha iniziato a dare qualche anticipazione su alcuni dei programmi cult che andranno in onda durante il periodo estivo.

Manca sempre meno all’estate. Tra poche settimane, dunque, nel panorama televisivo, saranno tantissime le produzioni televisive che chiuderanno i battenti per le agognate ferie estive. In vita dei mesi di mare, tutte le televisioni, stanno mettendo a punto il palinstesto, tra novità assolute e solide conferme.

Come ogni anno ed estate che si rispetti, sono tantissimi quelli che stanno aspettando l’arrivo di una nuova edizione di Temptation Island. Lo storico programma di Maria De Filippi, che ha per protagonisti alcune coppie di innamorati che mettono alla prova il loro amore, tornerà il prossimo giugno, sempre su Canale 5. A dare alcune appetitose anticipazioni é stato il sito gossipetv.com.

Torna Temptation Island

“Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, ha comunicato nelle scorse ore alcune variazioni relative al ai palinsesti estivi di Canale Cinque e Italia Uno, a cominciare dalla data in cui decollerà la nuova edizione di Temptation Island, il reality dell’estate della rete ammiraglia del Biscione.

Anche quest’anno, al timone della trasmissione, prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, ci sarà l’apprezzato Filippo Bisciglia”. Ecco cosa si legge in un comunicato diramato da Mediaset e sul sito sopra menzionato. Insomma, alla guida di Temptstion Island ci sarà sempre L’amato Filippo Bisciglia. Già decisa la data di messa in onda della prima puntata del programma.

Ecco quando andrà in onda Temptation Island

Come si legge nel comunicato, la prima data della nuova edizione di Temptation Island, dovrebbe essere mercoledì 30 giugno 2021.

“Il programma, però, per gli appuntamenti successivi, verrà trasmesso il lunedì in prime time, sempre su Canale Cinque, fino al 2 agosto, salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto”. Come ogni estate, su Italia 1, tornerà anche Battiti Live con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. “Per quel che invece riguarda il programma musicale dell’estate Battiti Live, in onda su Italia Uno, la partenza è prevista per martedì 13 luglio. Lo show sarà condotto dalla collaudatissima coppia composta da Alan Palmieri, direttore artistico di Battiti Live, ed Elisabetta Gregoraci”.

Le novità di Temptation Island

Tante sono le novità in arrivo per la nuova edizione di Temptation Island. Stando alle ultime informazioni, quella che verrà sarà un’edizione che segnerà una sorta di ritorno alle origini. Non ci dovrebbero, infatti, essere contemplate coppie vip. Proprio lo scorso anno, ci fu un’edizione mix, con la presenza di due coppie vip, con Antonella Elia e Manila Nazzaro. Ancora nessuna certezza sull’edizione di settembre con Alessia Marcuzzi.