A differenza degli altri anni, per il 2023 Mediaset ha deciso di sfidare il Festival di Sanremo.

Il Biscione non manderà in pausa le sue trasmissioni di punta e proseguirà la messa in onda come se niente fosse.

Mediaset: i programmi che sfideranno il Festival di Sanremo 2023

Mediaset ha preso una decisione molto importante: durante la settimana del Festival di Sanremo 2023, i programmi di punta del Biscione continueranno la normale messa in onda. Questo significa che le trasmissioni di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 si scontreranno con la manifestazione canora più importante del nostro Paese.

Con un comunicato, la Rete di Berlusconi ha fatto sapere:

“Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia”.

Perché Mediaset ha fatto questa scelta?

I vertici Mediaset riconoscono l’importanza del Festival di Sanremo, ma hanno preso questa decisione per un motivo importante.

La nota stampa prosegue:

“Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione”.

Mediaset sfida Sanremo: ecco i programmi

Di seguito, i programmi Mediaset che sfideranno il Festival di Sanremo 2023: