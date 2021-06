Barbara d’Urso potrebbe presto lavorare a un nuovo progetto che farà parte del nuovo palinsesto Mediaset 2021/2022 e andrà in onda in prima serata.

Mediaset sta lavorando in modo forsennato alla definizione del palinsesto televisivo che caratterizzerà la prossima stagione 2021/2022: in questo contesto, si preannunciano importanti cambiamenti anche per la conduttrice Barbara d’Urso.

Mediaset, palinsesto 2021/2022: nuovo progetto per Barbara d’Urso

La sistemazione definitiva dei palinsesti Mediaset in vista della prossima stagione televisiva sta per giungere a conclusione e sembra prevedere ingenti cambiamenti per uno dei volti più noti dell’emittente.

In relazione alle ultime indiscrezioni trapelate, pare che Barbara d’Urso dovrà dire addio a Live – Non è la d’Urso che non verrà più trasmesso e dovrà anche rinunciare a Domenica Live. Non è, però, detto che la conduttrice debba accontentarsi esclusivamente del talk show Pomeriggio Cinque, che si avvia verso una sicura riconferma.

In cantiere, infatti, sembra che per Barbara d’Urso possa esserci un nuovo, emozionante progetto.

Mediaset, palinsesto 2021/2022: Barbara d’Urso e “Lo Show dei Record”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque potrebbe presto iniziare a occuparsi di una nuova trasmissione che andrà in onda sulle reti Mediaset in prima serata.

In concomitanza con un periodo storico durante il quale la televisione generalista preferisce proporre remake di gloriosi show del passato, Mediaset sta valutando di affidare alla conduttrice 64enne una rinnovata versione del famoso Lo Show dei Record.

Il programma, del resto, venne lanciato nel 2008 proprio dalla d’Urso che lo condusse fino all’anno successivo. In seguito, lo show venne affidato prima a Paola Perego e, poi, a Gerry Scotti e a Teo Mammuccari.

Nel 2018, poi, Tv8 ha trasmesso una riedizione del programma ribattezzato La Notte dei Record, con la conduzione di Enrico Papi.

Mediaset, palinsesto 2021/2022: nuovi programmi

Il nuovo palinsesto Mediaset prevede l’introduzione di nuovi volti capaci di rimpiazzare gli spazi lasciati vuoti da Live – Non è la d’Urso e da Domenica Live.

Il posto di Live – Non è la d’Urso, ad esempio, dovrebbe essere occupato proprio da Enrico Papi, che si occuperà di una nuova edizione del celebre Scherzi a Parte.

Per sostituire Domenica Live, invece, Mediaset sta ipotizzando di creare un nuovo talk show da affidare al duo composto da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Qualora la coppia Cuccarini-De Martino dovesse accettare la proposta dell’emittente, l’obiettivo di Mediaset consiste principalmente nel riuscir a creare un format capace di tenere testa a Mara Venier con il suo show Domenica In.