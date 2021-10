Novità in casa Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che Barbara d'Urso e Federica Panicucci torneranno a parlare del GF Vip.

Pier Silvio Berlusconi ci ha già ripensato. Dopo un’iniziale annuncio fatto la scorsa estate che escludeva i Reality-Show da Pomeriggio Cinque e Mattino 5, anche Federica Panicucci e Barbara d’Urso potranno tornare a parlare del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto scrive tv blog, si tratta di una decisione che va in controtendenza rispetto alla linea editoriale annunciata all’inizio della stagione 2021-2022. “Quel tipo di infotainment non va più bene per questo periodo, è passato“, aveva dichiarato.

Per Silvio Berlusconi reality, potrebbe essere dovuto al calo degli ascolti

Dietro al ripensamento di Pier Silvio Berlusconi ci sarebbe un significativo calo degli ascolti del Grande Fratello Vip con numeri quindi che sarebbero risultati inferiori rispetto a quelli della scorsa stagione.

Tornare a parlare del Reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe incentivare il pubblico del piccolo schermo a tenere alta l’attenzione su Grande Fratello anche durante il Daytime. A Pomeriggio Cinque verrà data invece la possibilità di distinguersi rispetto a Competitor quali La Vita in Diretta che notoriamente affronta notizie non molto dissimili da quelle trattate già dalla trasmissione di casa Mediaset.

Per Silvio Berlusconi reality, le condizioni di salute di Bortuzzo sono monitorate

Nel frattempo le condizioni di salute di Manuel Bortuzzo sono strettamente monitorate. Il giovane che è stato costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo che il suo midollo spinale è stato danneggiato da un colpo di arma da fuoco, stando a quanto scrive Fanpage, aveva manifestato i primi sintomi sabato 2 ottobre. Ad ogni modo spetterà ad Alfonso Signorini aggiornare il pubblico sullo stato di salute del giovane nella puntata di lunedì 4 ottobre.

Per Silvio Berlusconi reality, dalla regia del GF Vip volano insulti verso i concorrenti

Intanto Mediaset ha avuto a che fare in queste ultime ore con problemi non da poco che sono arriavati dalla regia del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta, la regia ha rivolto insulti pesanti verso i concorrenti della casa non esitando a definirli cerebrolesi. Pare infatti che le offese siano arrivate in diretta a seguito di una dimenticanza. Dopo che gli insulti sono stati diffusi in diretta, lo staff della regia ha provato a mettere parzialmente la pezza chiudendo la comunicazione. La gaffe è stata tuttavia servita su un piatto d’argento e video e immagini sono diventate immediatamente virali sui social.