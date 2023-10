Mediaset ha deciso di spostare Pomeriggio Cinque, cambiando l'orario di messa in onda della trasmissione.

Novità per Myrta Merlino, che vedrà il proprio programma durare un po' meno.

Mediaset: Pomeriggio Cinque cambia orario, stoccata a Myrta Merlino

Mediaset ha deciso di spostare l’orario di messa in onda di Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino vedrà il proprio programma durare cinque minuti in meno. Il motivo è quello di allungare la durate della soap opera spagnola “La promessa“, che sta ottenendo un grande successo. A rivelare la notizia è stato il sito online DavideMaggio.it.

Pomeriggio Cinque cambia orario: più spazio alla soap opera

La breve durata degli episodi mandati in onda, circa 10 minuti ciascuno, ha comportato un calo di ascolti della soap, che comunque si attesta intorno al 20% di share, maggiore rispetto alla prima parte di Pomeriggio Cinque. L’allungamento potrebbe invogliare il pubblico a rimanere sintonizzato, consegnando un traino più alto a Myrta Merlino. In questo modo si riduce il vantaggio di Pomeriggio Cinque sulla Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano.