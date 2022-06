Mediaset rinuncia a Temptation Island: cosa andrà in onda al suo posto

Mediaset ha "sostituito" Temptation Island con un altro format tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Per quest’anno Mediaset ha rinunciato a una nuova stagione di Temptation Island e, al suo posto, ha acquisito i diritti per un famoso show andato in onda su Mtv nel 2018.

Temptation Island: cosa andrà in onda al suo posto

Per quest’anno Mediaset si è vista costretta a rinunciare a Temptation Island forse per questioni legate alla proprietà dei diritti del programma condotto da Filippi Bisciglia. Nonostante questo la rete non ha rinunciato alla sua quota di trash estivo e infatti ha acquistato i diritti di Ex on the beach, il format – che nella prima edizione italiana è stato condotto da Elettra Lamborghini – che è andato in onda su Mtv nel 2018.

In tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più e a quanto pare il programma tv andrà in onda su Mediaset Infinity a partire dal 22 giugno. “Una super villa in Thailandia, 8 single e una vacanza da urlo… ma i sogni a volte possono trasformarsi in incubi: i loro ex sbarcheranno da un momento all’altro”, si legge nel comunicato con cui Mediaset ha annunciato la messa in onda del programma.

Ex On The Beach vanta in tutto tre edizioni, mentre la quarta sarebbe in fase di registrazione.

Tra gli ex concorrenti “famosi” del programma tv vi sono stati Manuel Dosio (fratello di Denis Dosio) e anche l’ex naufrago Matteo Diamante. In tanti sono curiosi di sapere se Mediaset manderà in onda anche la seconda e la terza stagione del programma tv ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.