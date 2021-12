Mediaset, rivelato il futuro di Barbara d’Urso e Federica Panicucci in tv: il comunicato ufficiale

Mediaset, attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito istituzionale, ha informato quale sarà il futuro di d'Urso e Panicucci in tv.

Era nell’aria già da qualche tempo, ma ora da Mediaset è arrivata l’ufficialità. Federica Panicucci e Barbara d’Urso durante queste festività natalizie non andranno in onda. La notizia arriva direttamente dalla compagnia del biscione che, in un comunicato pubblicato sul sito istituzionale, ha definito i dettagli di quella che sarà la programmazione natalizia e non solo. In ogni caso la loro dovrebbe essere un’assenza temporanea.

Entrambe torneranno in televisione alla ripresa dalle vacanze.

Mediaset D’Urso Panicucci tv, quando rientreranno le due conduttrici

Se Barbara d’Urso dovrebbe rientrare dalla metà di gennaio, ad attirare particolarmente l’attenzione è stata l’assenza di Federica Panicucci dai palinsensti per tutto il primo mese dell’anno. La conduttrice che la vedremo comunque impegnata durante il Capodanno di Canale 5, dovrebbe riprendere normalmente il timone della trasmissione dai primi di febbraio.

“Al termine del periodo festivo, i due programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali”, ha sottolineato Mediaset.

Mediaset D’Urso Panicucci tv, introdotte due importanti novità

Nel frattempo la casa del biscione, in linea con la nuova linea editoriale, ha annunciato due nuovi importanti programmi. Si tratta di “Mattino Cinque News”, condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio, e “Pomeriggio Cinque News”, affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio”.

Sempre sul piano dell’informazione, Mediaset ha reso noto che “in questi giorni sono cominciate le nuove trasmissioni in HD di “Studio Aperto”, “Tg4”, Tgcom24” e “Sport Mediaset” dal nuovo hub tecnologico di Cologno Monzese dedicato esclusivamente ai programmi giornalistici”.

Mediaset D’Urso Panicucci tv, quali programmi non si fermeranno a Natale

Non si fermeranno invece durante il periodo di Natale alcune trasmissioni chiave quali “‘Stasera Italia’, condotto da Barbara Palombelli, e “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili. Prosegue anche nel prime time del mercoledì “Zona Bianca”, affidato a Giuseppe Brindisi”.