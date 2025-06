Mediaset sorprende: chiusura anticipata per Pomeriggio Cinque News!

È ufficiale: Pomeriggio Cinque News, l’atteso spin-off estivo del celebre talk show, chiude i battenti in anticipo a causa di ascolti deludenti. Mediaset ha deciso di interrompere la programmazione, e l’ultima settimana di trasmissione vedrà Alessandra Viero salutare il pubblico venerdì 4 luglio. Ma cosa ha portato a questa drastica decisione? Scopriamo insieme i retroscena! Non crederai mai a quello che è successo…

Il calo di ascolti e il destino del programma

La versione estiva del programma ha mantenuto ascolti simili a quelli registrati da Myrta Merlino, ma evidentemente non sono stati sufficienti per soddisfare le aspettative della rete. Nella giornata del 26 giugno, Alessandra Viero ha attratto 1.015.000 spettatori, corrispondenti a un 14% di share nella prima parte, ma il numero è sceso a 786.000 e 711.000 rispettivamente nelle parti successive. È chiaro che, nonostante gli sforzi, il pubblico ha mostrato un interesse in calo.

Il passaggio di testimone da Myrta Merlino ad Alessandra Viero sembrava promettente, con Merlino che aveva espresso la sua fiducia nella nuova conduttrice. Ma cosa è andato storto? La risposta potrebbe risiedere nel modo in cui il programma ha cercato di mantenere viva l’attenzione del pubblico, senza riuscire a trovare una direzione chiara e coinvolgente.

Un futuro incerto per Pomeriggio Cinque

Le incertezze non riguardano solo la chiusura anticipata di Pomeriggio Cinque News, ma anche il destino del programma principale. Myrta Merlino, dopo due stagioni, ha deciso di dire addio, e le voci indicano che potrebbe trasferirsi su Rete 4 per un programma più adatto alle sue corde. Ma chi prenderà il suo posto su Canale 5?

Le speculazioni abbondano, con nomi di giornalisti già noti in onda sulle reti Mediaset che potrebbero essere in lizza per la conduzione. Tuttavia, la chiusura della versione estiva lascia poche speranze per un ritorno di Alessandra Viero, alimentando il mistero sul futuro della trasmissione e delle sue conduzioni. Riusciranno a trovare una formula vincente?

Novità e cambiamenti in arrivo

Nel frattempo, Rai ha svelato i palinsesti per il 2025, portando con sé molte novità, tra cui l’ingresso di Elettra Lamborghini come conduttrice. L’estate, oltre a portare il sole, segna anche l’inizio di nuovi progetti e cambiamenti nei palinsesti televisivi. C’è anche chi parla di Gigi D’Alessio, che non tornerà a The Voice, e di un cast rinnovato per il Grande Fratello.

Con l’arrivo di Baby K e altre figure note nel panorama televisivo, i fan della tv non possono fare a meno di chiedersi quali saranno le sorprese in serbo per la prossima stagione. Riusciranno a catturare l’attenzione del pubblico, oppure assisteremo a ulteriori chiusure premature?

In conclusione, il mondo della televisione è in continua evoluzione e Pomeriggio Cinque News, con la sua chiusura, segna un capitolo che si chiude, ma apre anche a nuove opportunità e domande. Cosa ne pensi? Chi vorresti vedere alla conduzione del programma? Faccelo sapere nei commenti!