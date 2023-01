Un medico ha avuto un’intuizione mentre era a bordo di un’ambulanza e dopo essersi diagnosticato un infarto è andato in ospedale per sottoporsi alle cure dei suoi colleghi.

Ecco le sue condizioni.

Medico 42enne ha un malore mentre è di turno in ambulanza: salvato dall’infarto

Una notte come tante per un medico del 118 e la sua equipe tra le strade di Livorno. Ad un certo punto, però, mentre il dottore 42enne era in servizio nella sua ambulanza, verso l’1.00 di notte circa, ha iniziato a non sentirsi bene. Vista la sua professione e la strumentazione dell’ambulanza, il dottore ha deciso di autovisitarsi.

Ciò che aveva intuito alla fine si è rivelato poi reale: aveva un infarto. Non c’era tempo da perdere e quindi il dottore ha detto al suo team di avvertire il 112 e comunicare che il loro medico in ambulanza stava avendo un infarto. Dall’altra parte del telefono è arrivata quasi subito l’autorizzazione e il 42enne è stato ricoverato.

Le condizioni del medico

Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per ora.

Il medico attualmente è ricoverato presso il reparto di Cardiologia-Utic di viale Alfieri, a Livorno. Le sue condizioni sono stabili ma sono comunque molto serie. Il 42enne dovrà passare ancora alcuni giorni sotto osservazione dei suoi colleghi. Al medico è andata molto bene in quanto era già a bordo di un’ambulanza. Quasi sicuramente il destino era dalla sua parte.