Medico brasiliano muore in uno strano incidente prima delle nozze

La morte sarebbe sopraggiunta lo scorso 29 luglio, durante una sessione fotografica di Denis Ricardo con la fidanzata. Poco prima del decesso, Gorgel stava tenendo una canna da pesca, quando questa sarebbe rimasta bloccata in una linea elettrica ad alta tensione. L’uomo è stato fulminato e ha perso la vita. L’incidente si è verificato sula riva di un bacino idrico, dove i due fidanzati stavano partecipando alla precitata sessione fotografica.

Medico muore in uno strano incidente durante un set fotografico

Denis Ricardo Faria Gurgel aveva 31 anni: il medico è morto a causa di un elettroshock che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo, nel corso di un set fotografico allestito il giorno prima delle nozze con la sua fidanzata Camilla Godoy, stava reggendo una canna da pesca quando questa è stata attraversata da una carica elettrica a voltaggio elevato.

Muore in uno strano incidente: il giorno dopo avrebbe dovuto sposarsi

Le nozze tra Denis Ricardo Faria Gurgel e Camilla Godoy erano programmate il giorno dopo a Cariri do Tocantins, in Brasile, non molto distante dalla capitale Brasilia.

Il 31enne stava cercando di rimuovere l’amo dalla canna da pesca, ma proprio in quel momento sarebbe stato raggiunto dalla scarica elettrica che lo ha immediatamente ucciso. A niente sono valsi i soccorsi giunti sul luogo dell’incidente.

Muore in uno strano incidente: il ricordo dei colleghi e del sindaco della sua città

Denis Ricardo Faria Gurgel era attivo come medico presso un centro Covid molto rinomato. Si ricorda come il Brasile sia uno dei paesi più colpiti dalla pandemia.

I colleghi hanno descritto lo sventurato medico come un professionista “altruista e sempre gentile” e poi ancora: “Denis era molto caro ai suoi colleghi e anche ai suoi pazienti. La sua morte prematura lascia tutti sotto shock e in lutto per questa grave perdita”. Il sindaco di Lagoa da Confusao, città di Denis Ricardo, ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate da Periodico Italiano: “La municipalità esprime la sua solidarietà a tutti i membri della sua famiglia e i suoi amici. Possa Dio confortare i cuori di tutti durante questo periodo”.