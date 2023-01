Medico minacciato a Licata: denunciato un uomo

Un medico del pronto soccorso viene minacciato a Licata e per quel presunto reato viene denunciato un uomo che si era allontanato poco dopo il fatto

Arriva dalla Sicilia la brutta vicenda di un medico minacciato a Licata: per quel reato è stato denunciato un uomo.

Secondo quanto si apprende dai media locali a Licata un uomo di 41 anni è stato denunciato. A suo carico grava una delicata ipotesi di reato di minaccia a pubblico ufficiale. Ma cosa sarebbe accaduto secondo il verbale dei carabinieri girato all’attenzione della magistratura isolana?

Medico minacciato, denunciato un uomo

Pare che il denunciato in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso”, ad un certo punto abbia iniziato a dare in escandescenze rivolgendo frasi minacciose ad un medico del pronto soccorso.

L’uomo aveva accompagnato il padre per accertamenti sanitari e da quanto si apprende il personale lo ha invitato ad attendere il suo turno. A quel punto, secondo il racconto poi divenuto verbale di denuncia per una presunzione di reato da verificare, l’uomo avrebbe iniziato a inveire.

Gli improperi e la segnalazione ai carabinieri

Poi il 41enne si è allontanato ma è stato rintracciato e denunciato. I carabinieri infatti sono accorsi dietro segnalazione, non è dato sapere se del personale sanitario o del medico singolarmente attenzionato, ed hanno individuato, generalizzato e denunciato l’uomo per quel che era accaduto poco prima in ospedale.