Doveva raggiungere l'ospedale in cui lavorava, poi lo scontro in moto, medico muore in incidente ed il suo amico primario prova a salvargli la vita

Tragedia in provincia di Verona, dove un giovane medico muore in incidente ed il suo amico primario prova a salvargli la vita: il 39enne Michele Pighi ha perso la vita mentre raggiungeva l’ospedale di Borgo Trento con la sua moto.

Per iniziare il suo turno di lavoro. La vittima del sinistro era cardiologo dell’azienda ospedaliera di Verona e si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’auto.

Lo scontro e il volo addosso ad un muretto

Alla guida del veicolo una donna residente nella zona che stava effettuando una manovra di svolta e che purtroppo non ha potuto evitare l’impatto che ha scagliato il camice bianco contro un muretto.

Pighi è arrivato nel “suo” ospedale con politraumi diffusi e severi. Il ricovero al Polo Confortini dopo quello scontro con la moto forse innescato dalla violenta pioggia è stato tempestivo ma inutile.

L’amico primario prova a salvargli la vita

Nel nosocomio Pighi “si occupava di cardiologia interventistica e coordinava le attività degli specialisti in formazione”, come spiega Leggo. L’impatto contro un palo in ferro del muretto purtroppo gli ha cagionato ferite gravissime sulle quali i suoi colleghi, fra cui un primario suo amico, si sono concentrati, purtroppo invano.