Un medico si è finto Sergio Mattarella per auto raccomandarsi con i vertici del Policlinico Gemelli di Roma, consigliando di tenere in considerazione il "nipote".

Un medico ha finto di essere Sergio Mattarella per cercare di auto raccomandarsi ai vertici del Policlinico Gemelli di Roma.

Si è finto il Capo dello Stato in una telefonata in cui consigliava di prendere in considerazione un suo “nipote”.

Medico si finge Sergio Mattarella per auto raccomandarsi ai vertici dell’ospedale Gemelli

Una storia davvero incredibile, che vede protagonista un medico di 56 anni, un urologo, che secondo l’accusa si sarebbe raccomandato ai vertici del Policlinico Gemelli di Roma, fingendo di essere Sergio Mattarella. Le telefonate del finto Presidente della Repubblica sono arrivate ai manager dell’ospedale con un contenuto davvero inequivocabile.

Veniva chiesta la cortesia di prendere in considerazione il “nipote“, garantendone la professionalità. Quelle telefonate hanno destato subito dei sospetti. Inoltre, quanto si è presentato con un curriculum a un colloquio ha allegato anche una lettera su carta intestata della Presidenza della Repubblica, con firma di Sergio Mattarella.

Il medico a processo per falso e sostituzione di persona

Il medico dovrà affrontare un processo per falso e sostituzione di persona. La vicenda, raccontata dal Messaggero, si è conclusa nel peggiore dei modi per il medico, in quanto il manager che ha sostenuto il colloquio si è confrontato con il primario di Urologia e con altri dirigenti, scoprendo che anche loro avevano ricevuto la stessa telefonata.

L’ospedale ha contattato il Quirinale, dove hanno assicurato che non è abitudine del Presidente della Repubblica raccomandare parenti e nipoti. A questo punto è partita la denuncia e le forze dell’ordine hanno subito scoperto la truffa.