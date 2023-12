Proseguono ininterrotti i bombardamenti dell’Idf su Gaza e in particolare contro la città di Khan Younis, nel sud della Striscia. Secondo quanto riportano i media locali, almeno 24 cittadini palestinesi sarebbero morti tragicamente questa notte.

Palestinesi morti a Gaza: il tragico bollettino

20 mila morti in totale, 55 decessi in 24 ore, e più di 20 solo nel corso della notte. È questo il drammatico bollettino che descrive la situazione al limite che si sta vivendo nel sud della Striscia di Gaza a seguito dei cotinui bombardamenti dell’esercito di Israele. A riportare la notizia è stata per prima l’agenzia palestinese ‘Wafa‘. Inoltre, è stato denunciato l’uso di fosforo bianco da parte dell’Idf contro un mercato a Jabalia, nel nord dell’enclave. I militari hanno cacciato i civili dalle case minacciandoli con le armi per poi dare fuoco ad alcune abitazioni.

Malattie a Gaza: le preoccupazioni dell’Oms

Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha espresso grave preoccupazione per la situazione sanitaria nella Striscia di Gaza. Le infezioni e le malattie sono aumentate esponenzialmente a causa della mancanza di igiene e della fame a cui è ridotta la popolazione. “La fame indebolisce le difese del corpo e apre la porta alle malattie. Gaza sta già sperimentando tassi alle stelle di epidemie e di malattie infettive” – ha affermato sui social il direttore dell’Oms.