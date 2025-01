Medio Oriente, 67 tonnellate di kit sanitari in partenza per Gaza

Dubai, 24 gen. (askanews) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità e Dubai Humanitarian hanno inviato 67 tonnellate di kit sanitari di prima necessità a Gaza per sostenere gli sforzi umanitari in corso nella regione dopo il cessate il fuoco. Nelle immagini, gli aerei con il carico in partenza da Dubai.

Da quando è entrata in vigore la tregua tra Israele e Hamas, gli aiuti umanitari, di cui c’è disperato bisogno, hanno cominciato ad affluire a Gaza e i palestinesi sfollati dalla guerra sono tornati nelle loro case nelle aree devastate. Si spera che l’accordo.