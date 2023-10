Medio Oriente, Abu Mazen: non lasceremo mai la nostra terra

Il Cairo, 21 ott. (askanews) – “Non lasceremo mai la nostra terra, resteremo sempre nel nostro territorio, qualunque sia la sfida da accettare”.

Lo ha detto il leader dell’Anp Abu Mazen, concludendo il suo intervento al summit per la pace del Cairo.

Abu Mazen ha accusato Israele di “violare il diritto internazionale” con “un impatto su migliaia di cittadini e sulle infrastrutture in maniera indiscriminata. Dal primo giorno abbiamo chiesto lo stop di questa barbara aggressione e l’apertura di corridori umanitari per consentire agli aiuti di entrare nella Striscia di Gaza – ha detto – ma il governo d’Israele non lo ha consentito. Ora l’Onu deve “prendersi la responsabilità di proteggere il popolo palestinese”.

Per Abu Mazen “tutti devono fare ricorso alla saggezza. Il circolo della violenza si rinnova ciclicamente. Alla sicurezza e alla pace si arriva solo con la soluzione dei due Stati”.