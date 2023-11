Medio Oriente, ballerini danzano a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi

Tel Aviv, 22 nov. (askanews) – Un gruppo di ballerini israeliani si è esibito nella piazza del museo di Tel Aviv, ribattezzata “Hostages Plaza” dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, per chiedere il rilascio degli ostaggi ancora in mano al gruppo terrorista palestinese. I giovani indossavano delle magliette con su scritto “Bring them home now”, riportateli a casa adesso.

Israele e Hamas hanno annunciato il raggiungimento di un accordo di tregua nei combattimenti a Gaza di almeno 4 giorni, a partire dalle ore 10 di giovedì 24 novembre 2023, per la liberazione di 50 ostaggi trattenuti nella striscia di Gaza in cambio di prigionieri palestinesi.

Un esponente dell’organizzazione terrorista palestinese, Moussa Abu Marzouk ha detto, in un’intervista ad al Jazeera, che la maggior parte dei 50 ostaggi rilasciati da Hamas è costituita da persone con cittadinanza straniera.