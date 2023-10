Medio Oriente, Biden sente al-Sisi: "È stato completamente collaborativo"

Tel Aviv, 19 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha parlato con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi in merito alla crisi in Medio Oriente. I due leader “hanno discusso del coordinamento in corso per fornire assistenza umanitaria a Gaza e dei meccanismi per garantire che gli aiuti siano distribuiti a beneficio della popolazione civile”.

Biden e al-Sisi hanno concordato sull’esigenza di preservare la stabilità in Medio Oriente, prevenire l’escalation del conflitto e creare le circostanze per una pace permanente nella regione nonché di lavorare insieme per incoraggiare una risposta internazionale urgente e solida all’appello umanitario delle Nazioni Unite.

“È stato completamente collaborativo – ha detto Biden ai giornalisti sull’Air Force One – ho avuto con lui un buon colloquio. Ha i suoi problemi su altre questioni su tutti i confini, ci sono guerre in ogni parte di questo Paese. Ma è stato molto collaborativo. Pensavo che avrei dovuto passare più tempo cercando di convincerlo sul tempismo, invece convinto lo era già, si è solo fatto avanti.”