Medio Oriente, Biden: una soluzione a due Stati, perseguiamo la pace

Roma, 18 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in conferenza stampa da Tel Aviv, a conclusione della visita di solidarietà in Israele, dopo gli attacchi di Hamas, ha rinnovato il suo impegno per la creazione di uno Stato palestinese.

“Per quanto sia difficile, dobbiamo continuare a perseguire la pace, dobbiamo continuare a perseguire un percorso che permetta a Israele e al popolo palestinese di vivere in sicurezza, dignità e pace”, ha dichiarato Biden. “Per me questo significa una soluzione a due Stati”, ha detto. Inoltre, il presidente Usa

ha invitato gli israeliani a non farsi accecare dalla rabbia dopo aver subito l’attacco più letale di sempre, ricordando che gli Stati Uniti hanno commesso degli errori dopo l’11 settembre: “Vi avverto che mentre sentite la rabbia, non fatevi consumare da essa. Dopo l’11 settembre, negli Stati Uniti eravamo infuriati. Mentre cercavamo giustizia e l’abbiamo ottenuta, abbiamo anche commesso degli errori” ha dichiarato.