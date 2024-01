Medio Oriente, Blinken: lavoriamo per normalizzare i rapporti con Israele

Al-Ula (Arabia Saudita), 9 gen. (askanews) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dall’Arabia Saudita, una delle tappe del suo nuovo viaggio in Medio Oriente, ha dichiarato di aver discusso della normalizzazione dei legami con Israele, assicurando che diversi Paesi hanno accettato di coordinare i loro sforzi con quelli degli Stati Uniti per aiutare la striscia di Gaza a riprendersi dalla guerra tra Israele e Hamas.

“Per quanto riguarda l’integrazione, la normalizzazione, ne abbiamo parlato in ogni tappa (del viaggio, ndr), anche qui in Arabia Saudita, naturalmente”, ha detto Blinken.

“Abbiamo concordato di lavorare insieme – ha detto – e di coordinare i nostri sforzi per aiutare Gaza a stabilizzarsi e recuperare, per tracciare un percorso politico in avanti per i palestinesi e per lavorare verso la pace a lungo termine, la sicurezza e la stabilità nelle regioni nel loro complesso”.