Medio Oriente, centinaia di civili in fuga dal Gaza City in cerca di salvezza

Medio Oriente, centinaia di civili in fuga dal Gaza City in cerca di salvezza

Gaza, 10 nov. (askanews) – Centinaia di palestinesi, principalmente donne e bambini, in fuga da Gaza City in cerca di una zona più sicura verso il sud della Striscia mentre sullo sfondo si sentono i colpi sparati dall’esercito israeliano nell’offensiva contro Hamas, seguita all’attacco terroristico del 7 ottobre e che, ormai, va avanti da più di un mese. Un funzionario governativo palestinese, Salama Marouf, ha accusato l’Occidente di “aver dato il via libera a Israele per prendere di mira civili e ospedali”.