L’Aja, 19 ott. (askanews) – Centinaia di persone sono scesi in piazza davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, mercoledì 18 ottobre per esprimere solidarietà al popolo palestinese dopo i bombardamenti d’Israele a Gaza, in risposta all’attacco a sorpresa dei miliziani di Hamas del 7 ottobre 2023.

I manifestanti hanno urlato slogan e innalzato cartelli per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che, dicono, “a Gaza è in corso un vero e proprio genocidio”.