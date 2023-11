Guerra in Medio Oriente, dagli Usa assicurano: "Israele e Hamas vicini all'ac...

Secondo quanto si apprende dai media americani, e in particolare dal ‘Washington Post’, presto potrebbe essere trovato un accordo fra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi. In particolare, le decine di donne e bambini che sono stati catturati durante l’attacco su larga scala dei terroristi allo Stato ebraico del 7 ottobre, potrebbero essere rilasciati.

Notizia dagli Usa: l’accordo sugli ostaggi è vicino

Se Israele rilascerà donne e bambini palestinesi chiusi nelle sue carceri, allora anche Hamas farà lo stesso con le donne e i bambini israeliani catturati lo scorso 7 ottobre. Sembrerebbe essere questo l’accordo verso cui le due parti in causa si starebbero avvicinando, secondo quanto si apprende dai media Usa. Mancano solo pochi dettagli, spiega il ‘Washington Post‘ e una volta sciolti i nodi ancora esistenti, l’accordo sarà realtà. Israele ha richiesto la liberazione di almeno 100 dei suoi cittadini, Hamas al momento penserebbe di lasciarne andare solo 70.

Gli aiuti dall’Italia: parla Tajani

Nel frattempo, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani ha fatto sapere che gli aiuti inviati dal nostro Paese verso la Striscia di Gaza arriveranno presto a destinazione. “I materiali che abbiamo inviato credo stiano entrando in queste ore a Gaza dopo tanti giorni di attesa” – ha dichiarato Tajani a margine della conferenza ‘Italia – Usa: cooperazione internazionale sulle biotecnologie’: “Abbiamo inviato una nave ospedale per curare feriti e siamo pronti a costruire un ospedale da campo ma per fare questo servono le autorizzazioni”.