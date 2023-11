Medio Oriente, Erdogan: "A Gaza una barbarie senza precedenti"

Riad, 11 nov. (askanews) – “Ci troviamo di fronte a una barbarie senza precedenti nella storia, dove ospedali, luoghi di culto, scuole e campi profughi, ambulanze vengono bombardate e civili vengono massacrati”, lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip erdogan, nel suo intervento al vertice straordinario arabo-islamico di Riad, in Arabia Saudita sul conflitto in corso tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas.

“È una vergogna che i Paesi occidentali, che parlano sempre di diritti umani e di libertà, restino in silenzio di fronte ai massacri in corso in Palestina”, ha rimarcato il leader turco.