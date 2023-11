Medio Oriente, gli Usa chiedono moderazione a Israele: "Azioni meno intrusive contro gli ospedali"

A Gaza prosegue la battaglia vicino agli ospedali e soprattutto nei pressi della struttura principale della Striscia, Al-Shifa. Mentre arriva la notizia che altre 32 persone sarebbero morte negli ultimi giorni proprio in quell’ospedale, gli Usa chiedono ad Israele di usare moderazione.

La richiesta degli Usa a Israele: protezione sugli ospedali

Ed è stato Joe Biden in persona il primo a esprimere forte preoccupazione per la situazione degli ospedali nella Striscia di Gaza. Come sappiamo, Israele è convinta del fatto che Hamas stia usando alcune di quelle strutture per coordinare gli atacchi e per questo sono iniziati diversi raid intorno ad esse. Quasi tutti gli ospedali di Gaza non sono dunque più in funzione (o almeno non lo sono più al massimo delle loro potenzialità) e questo sta creando diversi danni alla popolazione civile palestinese. “Spero e mi aspetto che ci saranno azioni meno intrusive nei confronti degli ospedali, siamo in contatto con gli israeliani” – ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti d’America.

La richiesta degli Usa a Israele sugli ospedali: la tregua

Un altro punto su cui Joe Biden continua a battere da giorni è quello della tregua umanitaria. Secondo il presidente Usa, deporre le armi per qualche giorno permetterebbe ad Israele di avere indietro gli ostaggi catturati il 7 ottobre scorso da Hamas. “Questa pausa per affrontare il rilascio dei prigionieri è in fase di negoziazione“ – ha detto ancora Biden – “Il Qatar è impegnato, quindi rimango un pò fiducioso, ma gli ospedali devono essere protetti” – ribadisce nuovamente.