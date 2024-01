Medio Oriente, Guterres (Onu): necessario un immediato cessate-il-fuoco umanitario

Nazioni Unite (New York), 15 gen. (askanews) – “Abbiamo bisogno di un immediato cessate-il-fuoco umanitario. Per garantire che aiuti sufficienti arrivino dove è necessario. Per facilitare il rilascio degli ostaggi. Per soffocare le fiamme di una guerra più ampia, perché più a lungo continua il conflitto a Gaza, maggiore è il rischio di un’escalation e di errori di calcolo”.

Lo ha detto il Segretario Generaler dell’Onu, Antonio Guterres, a proposito il conflitto in corso fra Israele e Hamas in Medio Oriente, seguito agli attacchi terroristici dell’organizzazione islamista palestonese del 7 ottobre che, ormai, ha superato i 100 giorni di combattimenti con oltre 24.000 morti in larga parte civili fra i palestinesi, e più di 1200 fra gli israeliani.