La guerra in Medio Oriente prosegue senza sosta da circa quaranta giorni e, almeno per il memento, non sembra proprio che si stia avvicinando alle sue battute finali. Israele continua nei suoi bombardamenti a cadenza quotidiana nella Striscia di Gaza, dove molti combattimenti si stanno concentrando nella zona degli ospedali. Nei giorni scorsi si era molto parlato soprattutto della struttura di al-Shifa: lì, lo Stato ebraico ha deciso di inviare incubatrici per neonati.

Israele, inviate incubatrici all’ospedale di al-Shifa: il messaggio

“Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i danni ai civili, assistere nell’evacuazione e fornire forniture mediche e cibo. La nostra guerra non è contro il popolo di Gaza“ – sono queste le eloquenti parole che accompagnano il video pubblicato sul canale di X dell’Idf in cui si mostrano le incubatrici per neonati in partenza verso Gaza. “Il reparto pediatrico dell’ospedale Shifa di Gaza City ha bisogno di assistenza e Israele è pronto ad aiutare” – racconta una portavoce.

Israele, inviate incubatrici all’ospedale di al-Shifa: la guerra

“Abbiamo fatto un’offerta formale ai funzionari sanitari di Gaza per trasferire le incubatrici nella Striscia di Gaza per dare assistenza” – chiarisce ancora la portavoce israeliana. Il timore è che queste attrezzature non riescano ad arrivare intatte a destinazione, ma su questo punto l’Idf chiarisce ancora: “Sono in corso grandi sforzi per garantire che queste incubatrici possano raggiungere i bambini a Gaza senza indugio. La nostra guerra è contro Hamas e non contro il popolo di Gaza“.