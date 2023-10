Medio Oriente, Meloni: dalla tragedia un'occasione, dobbiamo coglierla

Il Cairo, 21 ott. (askanews) – “Questa tragedia può essere un’occasione e bisogna coglierla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al Cairo.

“Penso – ha aggiunto – che oggettivamente tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e non possiamo negare che in questi anni siamo stati più attenti ad altre priorità, sul piano internazionale e che quindi non sono stati fatti tutti gli sforzi necessari per mandare avanti un processo che era maturo. Il processo è maturo, poi ci occupiamo seriamente delle questioni solo quando siamo sull’orlo del baratro”.

Adesso, “spero ci sia responsabilità da parte di tutta la comunità internazionale, ma mi pare di coglierla, per accelerare sul processo anche con una tempistica chiara. Altrimenti si rischia di trovare una soluzione temporanea, torniamo a occuparci di altro ma se non si trova una soluzione strutturale quello che accade è ciclico”.