Medio Oriente, Netanyahu: "Non libereremo migliaia di terroristi"

Eli (territori palestinesi), 30 gen. (askanews) – “Sento parlare di tutti i tipi di accordi. Lo dico chiaramente: non concluderemo questa guerra senza aver raggiunto tutti i nostri obiettivi. Ciò significa eliminare Hamas, riavere tutti i nostri ostaggi e fare in modo che Gaza non costituisca mai più una minaccia per Israele. Non ritireremo le Forze di difesa israeliane dalla Striscia di Gaza e non libereremo migliaia di terroristi. Niente di tutto questo accadrà. Cosa succederà? La vittoria totale”.

Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo che sono emersi dettagli su una nuova possibile proposta di accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza che prevederebbe una sospensione dei combattimenti e il rilascio di numerosi detenuti palestinesi.

Parlando agli studenti di un’accademia militare, il premier ha dichiarato che il conflitto in corso “non è un altro round, un altro scambio di attacchi, un’altra operazione”, ma “una vittoria completa”.