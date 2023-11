Nella giornata di ieri era stato dato ormai per fatto l’accordo tra Israele e Hamas per una tregua di qualche giorno dai bombardamenti nella Striscia di Gaza. La cellula terroristica avrebbe dovuto rilasciare già oggi 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 palestinesi detenuti nelle carceri. Invece, nulla si muoverà almeno fino a domani.

Slitta la tregua fra Israele e Hamas: i motivi

Dopo una lunghissima riunione, durata diverse ore, il gabinetto isreliano aveva dato l’ok all’accordo con Hamas per lo scambio fra ostaggi e prigionieri con conseguente stop ai bombardamenti per qualche giorno. La tregua, che sarebbe dovuta partire oggi, poteva durare per quattro giorni e aumentare di 24 ore per ogni 10 ostaggi che Hamas avrebbe liberato. Alcune fonti, però, fanno sapere che la tregua di Gaza è slittata: il rilascio degli ostaggi, infatti, non inizierà prima di domani. Mancano ancora degli importanti dettagli e Hamas non avrebbe stilato la lista delle persone da liberare: “L’accordo concordato resta tale. Si studiano gli ultimi dettagli” – comunicano da Israele.

Slitta la tregua fra Israele e Hamas: rassicurazioni dal Qatar

“I negoziati a Doha per l’accordo sugli ostaggi proseguono positivamente“ – fano sapere dal Qatar, Paese mediatore fra i due fuochi in Medio Oriente. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha specificatio che il Qatar sta lavorando duramente con l’aiuto degli Stati Uniti d’America per sbloccare definitivamente la situazione: “Vogliamo garantire il rapido inizio della tregua e fornire quanto è necessario per assicurare l’impegno delle parti per l’accordo”.