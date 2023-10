Medio Oriente, Tajani: No 'cessate il fuoco' ma sospensione per evacuazione

Bruxelles, 26 ott. (askanews) – “Stiamo lavorando tutti per una de-escalation, bisogna impedire assolutamente che il conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas diventi un conflitto regionale, quindi serve grande prudenza, grande senso di responsabilità. Tutte le iniziative del governo italiano vanno in questa direzione, fermo restando il sostegno a Israele che ha il diritto a eliminare le centrali di Hamas da dove vengono lanciati i missili contro Israele ma siamo anche preoccupati per la a popolazione palestinese. Stiamo facendo il massimo anche per i nostri connazionali. Non può esserci un ‘cessate il fuoco’, si potrebbe trovare un accordo per una eventuale breve sospensione per far uscire la popolazione civile o i cittadini che hanno doppio passaporto, penso anche al gruppo di 19 persone, tra le quali ci sono anche 14 italiani”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, parlando della manovra con i giornalisti a Bruxelles, a margine del summit Ppe.