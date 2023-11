Le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per quanto riguarda gli italiani a Gaza.

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per quanto riguarda gli italiani a Gaza. Intanto, è trascorso il primo mese di guerra tra Israele e Hamas.

Medio Oriente, Tajani: “Tutti gli italiani sono usciti da Gaza”

“Per quanto ci riguarda, quasi tutti gli italiani, tranne chi voleva rimanere, tra cui un paio di operatori della Croce Rossa, sono usciti dalla Striscia di Gaza. Abbiamo inviato, come governo italiano, beni di prima necessità attraverso l’aeronautica militare e che sono stati consegnati alla Mezza Luna rossa. Stiamo anche valutando, e lo ha detto il ministro Crosetto, di inviare un ospedale da campo italiano per i feriti nella Striscia” ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Medio Oriente: un mese di guerra

La guerra in Medio Oriente va avanti da un mese. L’esercito di Israele ha annunciato di aver circondato Gaza City. “La Striscia è ora divisa in due settori: Nord e Sud” è stato annunciato. Per Hamas gli attacchi di Israele su Gaza avrebbero causato nella notte la morte di oltre 200 persone. “Uccisi i comandanti dei terroristi nei tunnel” ha annunciato Gerusalemme. L’esercito israeliano ha colpito oltre 450 obiettivi nella Striscia. Intanto, le Agenzie Onu continuano a chiedere il cessate il fuoco immediato.