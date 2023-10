Lo scorso 7 ottobre, Uri Megidish stava svolgendo il suo ruolo di vedetta quando i terroristi di Hamas hanno brutalmente dato assalto al kibbutz di Nahal Oz. La giovane soldatessa era stata presa in ostaggio, lo stesso destino che era toccato anche a tanti altri innocenti. Dopo 24 giorni di prigionia, però, le forze di difesa israeliane sono riuscite a liberarla.

Soldatessa 19enne liberata da Hamas: l’operazione

Arrivano buone notizie da Israele sul fronte della liberazione degli ostaggi. I terroristi di Hamas, nell’ormai famigerato attacco su larga scala del 7 ottobre, avevano catturato decine e decine di persone, molte delle quali sono ancora nelle loro grinfie. Non è più questo il caso di Uri Megidish: la soldatessa 19enne è stata liberata dalle forze di difesa di Israele nelle scorse ore.

Soldatessa 19enne liberata da Hamas: il ritorno a casa

A dare notizia dell’avvenuta liberazione, come già accaduto per altri casi simili, è stato direttamente il profilo ufficiale dell’esercito di Israele che ha pubblicato una foto di Uri insieme alla sua famiglia. Un primo nuovo incontro con i parenti e gli amici che avevano saputo che Uri stava tornando molto emozionante. Insieme a lei anche alcuni psicologi che le sono saranno di aiuto per superare il tremendo trauma.