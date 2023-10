Medio Oriente, Zuppi: Hamas è il peggiore nemico dei palestinesi

Genova, 26 ott. (askanews) – “Sicuramente uno sforzo che bisogna fare è trovare una soluzione che che garantisca i diritti delle due parti. C’è tanto bisogno di una leadership palestinese che sia autorevole e in grado di difendere il suo popolo. Hamas è il peggiore nemico del popolo palestinese”.

Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, parlando con i giornalisti del conflitto in Medio Oriente a margine della 40esima assemblea annuale dell’Anci in corso a Genova.

“Bisogna vincere la violenza, non ci si può mai abituare alla guerra, all’efferatezza, alla tragedia e poi bisogna risolvere anche le cause, oltre che non abituarsi mai alle conseguenze. Bisogna garantire i diritti delle due parti – ha continuato il cardinale; “Bisogna capire le cause per risolvere il problema della violenza, come dice il buon senso. Altrimenti sei sempre in ambulanza. Bisogna anche affrontare i nodi – ha concluso – perché non ci sia più bisogno delle ambulanze”.

“La polarizzazione fa sempre dimenticare l’insieme – ha concluso Zappi – spesso dimentica anche la storia, ne prende soltanto un pezzetto, la ideologizza. Quindi diventa ancora più complicato. A me sembra che la posizione di Papa Francesco e anche lo sguardo di Papa Francesco e della Chiesa va nella direzione, invece, di cercare una via di uscita, di evitare la polarizzazione che spesso nutre il conflitto”.