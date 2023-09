Mediobanca: Poste conferma investimento, ma non voterà in assemblea

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Poste Italiane conferma di avere una partecipazione in Mediobanca, ma non voterà nell'assemblea del prossimo 28 ottobre che definirà la governance del gruppo. Lo riporta una nota di Poste Italiane chiarendo "in relazione a notizie apparse sui med...

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – Poste Italiane conferma di avere una partecipazione in Mediobanca, ma non voterà nell'assemblea del prossimo 28 ottobre che definirà la governance del gruppo. Lo riporta una nota di Poste Italiane chiarendo "in relazione a notizie apparse sui media" – il riferimento è a un articolo odierno della Stampa che parlava di una partecipazione superiore all'1% – "i termini della partecipazione in Mediobanca". "Per quanto concerne gli investimenti effettuati da Poste Vita, la compagnia – si ricorda – detiene oltre 150 miliardi di euro di investimenti, tra questi anche titoli bancari e quotati, incluso Mediobanca". "L’Azienda, come da prassi consolidata, non eserciterà il diritto di voto nell’Assemblea del 28 ottobre" conclude la nota.