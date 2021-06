Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Grande soddisfazione l’elezione dell’amico e collega Gennaro Migliore a capo della Pam, l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Prezioso riconoscimento per lui e per l’Italia, che si pone così alla guida di un organismo cruciale per i nostri interessi.

Buon lavoro Gennaro!". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vicecapogruppo di Italia viva alla Camera.