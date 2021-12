Mediterraneo: Draghi, 'centro Ue e non confine, ripresa sia equa e sostenibile'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "L’Italia sostiene con convinzione la nuova Agenda per il Mediterraneo dell’Unione Europea. I considerevoli impegni finanziari nella regione devono stimolare una ripresa equa e sostenibile. Le transizioni in corso – prime fra tutte quella digitale e quella ambientale – creano lo spazio per un percorso di stabilità e prosperità.

Alla base di questi obiettivi deve esserci una visione condivisa per il Mediterraneo. Non come confine meridionale dell’Europa, ma come centro culturale ed economico". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, chiudendo il suo intervento alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues’.