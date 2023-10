Mediterraneo, Pecoraro: Da Atene insieme contro inquinamento

Roma, 23 ott. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione univerde che da ministro dell’ambiente aveva sostenuto l’impegno della sede Onu in Grecia per il mediterraneo rilancia da Atene l’azione per la difesa del mare alla vigilia dell’incontro Unepmap che inizierà martedi mattina nella capitale greca. “il mediterraneo è uno dei luoghi del pianeta più a rischio per il cambiamento climatico. Occorre che governi, imprese e cittadini aumentino gli impegni per ridurre gli inquinanti. Su questo ci confrontiamo ad Atene con rappresentanti di tutti i paesi di questo mare comune. E nel pomeriggio di martedì approfondiremo il tema della dissalazione sostenibile e dell’acqua alle isole minori. Le buone pratiche tecnologiche , normative e dei comportamenti sociali ed economici sono la via per tutelare questo mare che è stato culla di tante civiltà”.