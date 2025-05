Medtronic e la sfida tecnologica lanciata al diabete

Roma, 9 mag. (askanews) – Vivere con il diabete ha un impatto sulla vita quotidiana, ma l’innovazione tecnologica può aiutare a gestire la condizione e vivere una vita al pieno delle possibilità.

Questo il tema dell’evento “Ridurre il Peso del Diabete e Semplificarne la Gestione Attraverso la Tecnologia” di Medtronic, leader nella tecnologia sanitaria, che è andato in scena martedì 6 maggio al Salone delle Colonne a Roma.

Medtronic è l’azienda leader mondiale nel settore della tecnologia sanitaria impegnata a offrire soluzioni e servizi innovativi attraverso un approccio centrato sul paziente. In Italia, 3.9 milioni di persone convivono con il diabete, pari al 6,6% della popolazione, di cui 259.000 con diabete di tipo 1 e 3.5 milioni con diabete di tipo 2, con una maggiore prevalenza tra le donne.Molte sono le difficoltà che impattano la vita quotidiana, non solo di chi è affetto, ma anche di chi gli sta intorno

ll Prof. Marco Marigliano, Professore associato, Pediatria Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Università di Verona, ha dichiarato: “Il diabete di tipo 1 è una patologia che mette alla prova tutti i giorni le persone che soffrono di questa patologia, proprio per il fatto che devono prendere tante decisioni ogni giorno legate al mangiare, ad un pasto, all’attività fisica. Quindi una sfida è quella di normalizzare la vita del paziente con il diabete e con l’introduzione della tecnologia si può tagliare questo traguardo”.

Medtronic si pone l’obiettivo di generare risultati clinici migliori, mettere il paziente al centro e fornire tecnologie capaci di trasformare la vita. Attraverso le sue soluzioni tecnologiche, il paziente riesce ad avere un miglior controllo glicemico arrivando ad un punto ottimale e stabile, migliore qualità del sonno, una semplificazione della terapia e una ripristino di una situazione quotidiana più vicina alla normalità.

Luigi Morgese, Sr. Business Director Medtronic Diabetes Italy, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La condizione del diabete ha un impatto quotidiano significativo sull’attività fisica, sul controllo della glicemia, sull’alimentazione. Bisogna immaginare di dover compiere 180 gesti quotidiani legati alla gestione del diabete. Oggi la tecnologia ci permette di impattare su questa gestione andando a creare automazioni e personalizzazioni che riducono questo fardello, migliorando l’esito clinico, mantenendo la condizione glicemica all’interno di quell’intervallo che rappresenta la gestione ottimale del diabete”.

All’evento presente anche il tennista No.2 al mondo Alexander Zverev, presente a Roma per gli internazionali d’Italia 2025, che convive con una diagnosi di diabete di tipo 1 sin dalla infanzia. Il tedesco ha incontrato Davide, un suo piccolo collega, che guarda a lui per non smettere di sognare.